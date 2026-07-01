Fuerte sismo remece al sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se produjo cerca de las 16:00 horas y tuvo una magnitud de 4.4

Un fuerte sismo sacudió este miércoles 1 de julio a la zona sur del país, concretamente a la región de Ñuble.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.4 y ocurrió a las 15:52 horas a 43 kilómetros al oeste de Chillán.





Además, se informó que la profundad del sismo fue de 59 kilómetros.