Por mal uso de licencias médicas: Gobierno evalúa retener sueldos, indemnizaciones y hasta devolución de impuestos

Desde el Ejecutivo se indicó que esto se debe a que las contralorías médicas tienen pocas facultades para recuperar el dinero.

El gobierno busca distintas alternativas para recuperar recursos públicos, donde entre esas opciones aparece tomar medidas por el uso irregular de licencias médicas.

Como una fuerte iniciativa que busca endurecer las sanciones y reforzar la fiscalización de posibles fraudes, se podría retener parte de los sueldos, indemnizaciones o incluso las devoluciones de impuestos.

Así lo indicó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, quien explicó que desde La Moneda se analizan mecanismos similares a los que actualmente se utilizan para el cobro de pensiones de alimentos y poder restituir fondos públicos que fueron utilizados de forma fraudulenta.

Agregó que esto se debe a que las contralorías médicas tienen pocas facultades para recuperar el dinero, donde se estima que el total del monto mal utilizado alcanza los 56 millones de dólares.





Parlamentarios opinan al respecto

El diputado del PPD, Héctor Ulloa, señaló que se debe ser muy cuidadoso en el tema del embargo en el sueldo.

“Retener sueldos termina siendo un parche a un problema de gestión de datos que lleva años sin resolverse. Hay que ser muy cuidadosos, el sueldo de una persona tiene protección legal“, afirmó en palabras recogidas por Radio Bío Bío.

En cambio, el diputado UDI Mario Olavarría, manifestó: “Esta medida va en la línea del gobierno de tratar de recuperar el dinero y también para que la gente evite obtener este tipo de licencias falsas para distintos objetivos”.