Aquellos beneficiados que hicieron la activación en el segundo ciclo tendrán disponible su cupón para utilizarlo de forma online o presencial.

Este jueves 2 de julio un nuevo grupo de beneficiarios podrá comenzar a utilizar el Cupón de Gas Licuado, que otroga $27 mil para la compra de un cilindro de 15 kilos .

Este beneficio será entregado por vez única a todas las familias que sean parte de 80% más vulnerable de la población, con el fin de apoyar durante los meses de invierno.

Este es un beneficio que no entrega dinero en efectivo, sino da un saldo virtual para canjearlo un cilindro de forma digital o presencial.





La entrega del Cupón de Gas Licuado será administrado en tres tandas distintas, con un calendario que depende de la fecha de activación.

Los primeros beneficiarios pudieron comenzar a realizar las compras desde el 17 de junio y ahora estará disponible para quienes lo activaron entre el 30 de mayo y el 12 de junio.

Fechas: Quiénes pueden usar el Cupón de Gas Licuado

Si el cupón fue activado entre el 18 de mayo y el 29 de mayo:

Estará disponible para ser usado desde el 17 de junio

Si el cupón fue activado entre el 30 de mayo y el 12 de junio:

Estará disponible para ser usado desde el 2 de julio

Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio:

Estará disponible para ser usado desde el 21 de julio

Todos los cupones podrán ser utilizados hasta el 30 de septiembre de 2026, independiente de la fecha de activación.

Cómo activar el Cupón de Gas Licuado

Para activar el cupón del Gas Licuado de $27 mil, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl

Iniciar sesión con tu ClaveÚnica .

. El sistema corroborará de forma automática si cumples con los requisitos o no. De ser factible acceder al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón.

Con el cupón se pueden realizar compras presenciales o pedidos a domicilio en las distribuidoras adheridas.

Requisitos para recibir los $27 mil

Los requisitos para recibir el cupón y que deben estar cumplidos al 16 de abril de este año son: