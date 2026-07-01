Biministro Mas por imacec de mayo y amenaza de recesión: “Recibimos una economía estancada”

Daniel Mas, titular de Economía y Minería, señaló este miércoles que las medidas para controlar el actual escenario “no pueden esperar”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se pronunció este miércoles sobre los resultados del Imacec de mayo y remarcó los esfuerzos del Ejecutivo para evitar una recesión técnica, que ahora se asoma como una amenaza concreta.

A juicio del secretario de Estado, el Gobierno recibió en marzo “una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado” y adelantó que las medidas para controlar el escenario económico “no pueden esperar”.

Según declaró, las cifras de la medición dadas a conocer este miércoles “confirman lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”.





“Por eso estamos trabajando para reactivar la economía, desatar la inversión y generar empleo, impulsando las reformas necesarias para que nuestro país vuelva a ponerse en marcha”, sostuvo.

Junto con agregar que la megarreforma “establece las bases para que Chile vuelva a progresar”, advirtió que “el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país”.

“No podemos perder más tiempo”, zanjó en sus plataformas digitales. “Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, recalcó Mas.