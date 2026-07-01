Destacada surfista chilena inició campaña para costear cirugía: Sufrió grave lesión en Punta de Lobos

Catalina Escobar fue dos veces campeona del Open de Chile y hoy busca financiar una cirugía para volver a caminar como lo hacía antes. Según contó, el músculo de su pierna se desprendió del hueso.

La surfista chilena Catalina Escobar inició una campaña para recaudar fondos y así costear una millonaria operación, luego de sufrir una dura lesión practicando la disciplina en Punta de Lobos, en la región de O’Higgins.

Campeona dos veces del Open de Chile tanto en categoría junior como absoluta y campeona en el campeonato nacional Punta de Lobos Pro 2026, la deportista relató en un video que se accidentó mientras tomaba una ola grande.

Tras acudir a especialistas, el diagnóstico fue una avulsión completa de los tendones isquiotibiales, con una retracción de 7 cm, además de un desgarro en el aductor magno.





“En resumen, el músculo se cortó y se desprendió por completo del hueso“, explicó en el registro, en el cual anunció su campaña para reunir dinero con el fin de financiar la costosa cirugía.

“Hoy me toca dejar el orgullo de lado, abrir el corazón y pedirles una mano. Sanar y salir adelante es mi única meta en este momento”, aseguró en sus redes sociales.

“Cualquier aporte, por pequeño que parezca, o el simple hecho de compartir este video para que llegue a más personas, significa el mundo para mí”, agregó la joven.

Revisa la publicación y los datos para aportar a la campaña: