Compañías mineras abren vacantes en mantenimiento, minas y operaciones: Cómo postular
Ante el escenario laboral actual, la minería ofrece puestos clave en lugares como Antucoya, Centinela y Los Pelambres. Las postulaciones, en su mayoría, están abiertas hasta mediados de julio.
Ante la compleja situación del empleo laboral en el país, las últimas semanas se han abierto nuevas convocatorias en el sector minero para cargos de ingeniería, operación y mantenimiento.
Con una tasa de desocupación del 9,4%, iniciativas como las que se encuentran disponibles en la región de Antofagasta buscan reactivar el mercado laboral conectando de forma directa a empresas y postulantes.
Ofertas de trabajo en el sector minero
Revisa a continuación algunas de las ofertas disponibles en el portal de Antofagasta Minerals. Puedes revisar el listado completo pinchando este link.
Mantenedora Mecánica Planta
- Compañía Minera Antucoya
- Disponibilidad para trabajar 7×7
- Postula entre el 01 al 19 de julio
- Para postular ingresa en este link
Ingeniera(o) Confiabilidad Mantenimiento Mina
- Compañía Minera Los Pelambres
- Disponibilidad para trabajar 4×3
- Postula desde el 1 de Julio al 12 de Julio
- Para postular ingresa en este link
Operadora(or) Producción
- Compañía Minera Antucoya
- Disponibilidad para trabajar 7×7
- Postula desde el 30 de junio al 14 de julio
- Para postular ingresa en este link
Tecnica(o) Mantenimiento Electricista
- Compañía Minera Centinela
- Disponibilidad para trabajar 7×7
- Postula desde el 30 de junio al 19 de julio
- Para postular ingresa en este link
Superintendenta(e) de Contratos
- Corporativo Antofagasta Minerals
- Disponibilidad para trabajar 4×3
- Postula desde el 30 junio al 12 de julio
- Para postular ingresa en este link
Ingeniera(o) Monitoreo Condiciones
- Compañía Minera Centinela
- Disponibilidad para trabajar 7×7
- Postula desde el 30 junio al 12 de julio
- Para postular ingresa en este link
Líder Relaciones Laborales
- Corporativo Antofagasta Minerals
- Disponibilidad para trabajar 5×2
- Postula desde el 26 de junio al 6 de julio
- Para postular ingresa en este link
Arquitecta(o) Redes
- Antofagasta Minerals
- Disponibilidad para trabajar 4×3
- Postula desde el 26 de junio al 6 de julio
- Para postular ingresa en este link
Ingeniera(o) Gestión Costos
- Compañía Minera Centinela
- Disponibilidad para trabajar 4×3
- Postula desde el 25 de junio al 5 de julio
- Para postular ingresa en este link
Mecánica(o) Mina
- Compañía Minera Zaldívar
- Disponibilidad para trabajar 7×7
- Postula desde el 26 de junio al 19 de julio
- Para postular ingresa en este link