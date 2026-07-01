Compañías mineras abren vacantes en mantenimiento, minas y operaciones: Cómo postular

Ante el escenario laboral actual, la minería ofrece puestos clave en lugares como Antucoya, Centinela y Los Pelambres. Las postulaciones, en su mayoría, están abiertas hasta mediados de julio.

Ante la compleja situación del empleo laboral en el país, las últimas semanas se han abierto nuevas convocatorias en el sector minero para cargos de ingeniería, operación y mantenimiento.

Con una tasa de desocupación del 9,4%, iniciativas como las que se encuentran disponibles en la región de Antofagasta buscan reactivar el mercado laboral conectando de forma directa a empresas y postulantes.





Ofertas de trabajo en el sector minero

Revisa a continuación algunas de las ofertas disponibles en el portal de Antofagasta Minerals. Puedes revisar el listado completo pinchando este link.

Mantenedora Mecánica Planta

Compañía Minera Antucoya

Disponibilidad para trabajar 7×7

Postula entre el 01 al 19 de julio

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Ingeniera(o) Confiabilidad Mantenimiento Mina

Compañía Minera Los Pelambres

Disponibilidad para trabajar 4×3

Postula desde el 1 de Julio al 12 de Julio

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Operadora(or) Producción

Compañía Minera Antucoya

Disponibilidad para trabajar 7×7

Postula desde el 30 de junio al 14 de julio

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Tecnica(o) Mantenimiento Electricista

Compañía Minera Centinela

Disponibilidad para trabajar 7×7

Postula desde el 30 de junio al 19 de julio

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Superintendenta(e) de Contratos

Corporativo Antofagasta Minerals

Disponibilidad para trabajar 4×3

Postula desde el 30 junio al 12 de julio

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Ingeniera(o) Monitoreo Condiciones

Compañía Minera Centinela

Disponibilidad para trabajar 7×7

Postula desde el 30 junio al 12 de julio

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Líder Relaciones Laborales

Corporativo Antofagasta Minerals

Disponibilidad para trabajar 5×2

Postula desde el 26 de junio al 6 de julio

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Arquitecta(o) Redes

Antofagasta Minerals

Disponibilidad para trabajar 4×3

Postula desde el 26 de junio al 6 de julio

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Ingeniera(o) Gestión Costos

Compañía Minera Centinela

Disponibilidad para trabajar 4×3

Postula desde el 25 de junio al 5 de julio

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Mecánica(o) Mina