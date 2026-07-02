Inicia segunda etapa del Cupón de Gas Licuado: Este es el grupo que puede canjearlo desde hoy

Si estás entre el segundo grupo de personas que activaron el beneficio y ya puedes empezar a utilizar los $27.000 del cupón, acá te enseñamos paso a paso cómo utilizarlo para comprar gas.

Este jueves 2 de julio inició la segunda etapa de la implementación del Cupón de Gas Licuado, el que entrega un voucher para canjearlo por un balón de gas.

Fue a mediados de junio cuando el primer grupo de beneficiarios empezó a canjear el dinero en las empresas y distribuidoras autorizadas, por lo que miles de familias a lo largo del país tuvieron un alivio en el bolsillo.

¿Quiénes podrán utilizar el Cupón de Gas desde hoy?

Desde este jueves podrán comenzar a ocupar el Cupón de Gas quienes activaron el beneficio entre el 30 de mayo y el 12 de junio.

A partir de esta misma jornada estarán habilitados para obtener su balón de gas en su lugar de preferencia, aunque también se puede canjear de forma online.

Hasta cuándo estará vigente el Cupón de Gas Licuado

La vigencia del Cupón de Gas Licuado terminará el 30 de septiembre para todos los beneficiarios .

Podrás canjear los $27 mil entre las siguientes fechas, de acuerdo al periodo en que solicitaste la activación:

Cómo comprar en distribuidoras autorizadas

Para usar el Cupón de Gas se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Acceder al cupón a través de la app Rutpay y/o BancoEstado desde el celular, o de forma presencial en una CajaVecina .

desde el celular, o de . Comprar de forma presencial o por despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos.

en los distribuidores de gas adheridos. Presenta el cupón al momento de pagar.

Recuerda que este cupón es intransferible, no canjeable por dinero y que se puede utilizar en una o más compras.

En caso de que la venta sea menor a $27.000, podrás usar el saldo restante en otra ocasión. No obstante, si es mayor, la diferencia se descontará directamente desde tu CuentaRUT cuando pagues.

Además, está la posibilidad de acceder al cupón en las CajaVecina, donde el operador lo imprimirá para que lo puedas usar en cualquier distribuidor de gas autorizado.