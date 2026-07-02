Arriesga cadena perpetua: Chileno es acusado de asesinar a dos combatientes colombianos en Ucrania

A través de un comunicado, la policía ucraniana detalló que los tres involucrados viajaban la noche del martes a bordo de un automóvil Opel cuando se produjo un altercado que terminó con un tiroteo al interior del vehículo.

Un chileno de 39 años fue detenido en Ucrania tras ser acusado de asesinar a dos combatientes colombianos en un confuso incidente ocurrido en la ciudad de Nicolaiev, según informaron medios locales y la Policía Nacional ucraniana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los tres extranjeros viajaban la noche del martes a bordo de un automóvil Opel cuando se produjo un altercado que terminó con un tiroteo al interior del vehículo.

A través de un comunicado difundido en el canal de Telegram de la policía ucraniana, se indicó que “de acuerdo con información preliminar, en el auto Opel viajaban tres ciudadanos extranjeros. Dos hombres fallecieron a consecuencia del tiroteo. La policía detuvo al tercer implicado en el suceso y se incautó un arma hallada en el vehículo ”.

Las autoridades añadieron que “las fuerzas policiales están asegurando el lugar de los hechos y llevando a cabo las diligencias de investigación prioritarias. En la zona trabajan investigadores policiales, especialistas en criminalística y agentes operativos”.

Chileno arriesga cadena perpetua por crimen en Ucrania

Según reportes de medios ucranianos, el incidente se habría originado tras una discusión entre los ocupantes del automóvil, la que escaló a insultos y posteriormente a violencia armada.

Los medios locales sostienen que tanto el chileno detenido como las dos víctimas colombianas integraban las Fuerzas de Defensa de Ucrania , aunque por ahora las autoridades se encuentran enfocadas en esclarecer la dinámica de los hechos y determinar cuál de las armas encontradas fue utilizada en el ataque.





Durante las pericias realizadas en el sitio del suceso, los investigadores hallaron varias botellas de cerveza, casquillos de bala y tres armas de fuego, elementos que fueron incautados para ser sometidos a análisis forenses.

La Policía Nacional de Ucrania confirmó que el chileno será investigado por el delito de homicidio intencional de dos personas. De acuerdo con la legislación vigente en ese país, este tipo de crimen contempla penas que van desde los 15 años de prisión hasta la cadena perpetua.