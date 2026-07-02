Familia de Puente Alto sufrió violento turbazo: Denuncian que sector lleva 19 casos similares solo este año

Las hijas de la familia lograron ponerse a salvo gracias a que la familia tenía un plan para emergencias como esta.

Una familia de Puente Alto fue víctima de un violento turbazo mientras se encontraban al interior de su casa durante la noche del miércoles.

Cerca de las 23:00 horas, ocho sujetos irrumpieron en en el hogar ingresando a la fuerza y encañonaron a los dos padres y a sus dos hijas de 8 y 5 años.

Los delincuentes golpearon al dueño de casa en su cabeza con una pistola, registraron toda la vivienda y lograron llevarse diferentes especies, avaluadas en cerca de $4 millones.





También encañonaron a la madre de la familia con el fin de poder quitarle su celular.

Debido a un plan que tenían preparado ante estas emergencias, las menores de edad se escondieron en lugares estratégicos y evitaron peligro durante el asalto.

Según Carabineros, se trataría de una banda habría estado merodeando cerca de las 7 de la tarde. Incluso existe un registro visual de cuando estos delincuentes intentan ingresar en primera instancia, y al no lograrlo vuelven cerca de las 11 de la noche.

“Sentimos unos ruidos muy fuertes que estaban en la puerta interior, que estaban tratando de sobrepasar, tenía fierro en mi puerta y eran como ocho personas que estaban queriendo entrar”, declaró la mujer que fue víctima del turbazo.

“Entonces yo agarré mi celular, me fui con mis niñas a esconderme y mi esposo sí se llevó la mala pasada de que a él le pegaron para que no pueda hacer ninguna fuerza”, agregó.

Vecinos dicen que van más de 19 turbazos

La mujer denunció una situación que ha afectado a los vecinos de en la calle Alcalde Bahamondes de Puente Alto, quienes han sido víctimas de 19 turbazos en seis meses.

“En esta calle ya vienen asaltos de más de 15 asaltos en toda esta villa y ya todos estábamos traumados con esto. Nosotros pusimos fierro, pusimos candados, más seguridad, candados por el ventanal, por todos lados y aún así pudieron entrar estos delincuentes”, detalló la víctima.