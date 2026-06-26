“Estoy angustiada”: El duro testimonio de adulta mayor tras violento ataque en plena vía pública en Puente Alto

La víctima relató el suceso al alcalde Matías Toledo, quien se comprometió con apoyo psicológico y jurídico.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, visitó una adulta mayor residente de la comuna, que fue víctima de un violento ataque por parte de un desconocido, en plena vía pública.

Vecinos viralizaron el suceso a través de redes sociales con un video que da cuenta de lo ocurrido. Pese a que el hombre fue detenido tras la denuncia, el jefe comunal quiso acompañar a la mujer tras el difícil momento que vivió.

Matías Toledo llegó a la casa de la adulta mayor, quien le contó que se encuentra “bastante complicada”, después de haber dado a conocer el ataque y haber constatado lesiones.





“En este momento me siento bien, pero tengo esta pena, estoy angustiada “, contó conmocionada.

Además, relató cómo ocurrió el violento acto: “Me dijo ‘sácate la mascarilla’ y me empujó, yo uso un burrito. También, había un letrero y me lo lanzó. Llegaron unas personas a ayudarme a pararme”.

De acuerdo con el video del alcalde Matías Toledo, la Municipalidad de Puente Alto se comprometió con apoyo psicológico, jurídico y de seguridad.