Adultos mayores sufrieron violento turbazo en Providencia: Los intimidaron y maniataron para robar argollas de matrimonio

El hecho ocurrió a plena luz del día, durante la tarde de este martes.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un robo bajo la modalidad del turbazo al interior de su vivienda en la comuna de Providencia.

Las víctimas fueron intimidadas y maniatadas a plena luz del día a eso de las 17:00 horas, cuando un grupo de delincuentes entró a rostro cubierto al lugar.

Los antisociales entraron por un costado de la propiedad, robando un arma de fuego, diversas pertenencias, joyas y las argollas de matrimonio de la pareja que llevaba 60 años casados.

Personal policial se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.