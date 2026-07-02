Temblor hoy 2 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 2 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 02:46 horas

02:46 horas Epicentro : 46 km al NE de Pozo Almonte

: 46 km al NE de Pozo Almonte Profundidad: 96 km

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 02:34 horas

02:34 horas Epicentro : 76 km al NE de San Pedro de Atacama

: 76 km al NE de San Pedro de Atacama Profundidad: 181 km

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 02:31 horas

02:31 horas Epicentro : 45 km al SO de María Elena

: 45 km al SO de María Elena Profundidad: 127 km