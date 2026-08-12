Carabinero fue baleado en plena calle durante fiscalización en Antofagasta: Está fuera de riesgo vital

Un operativo de fiscalización en el marco de la ley de drogas resultó con un carabinero herido de gravedad en el sector norte de la ciudad. Fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta.

Un funcionario de Carabineros fue baleado la tarde de este miércoles mientras participaba de un procedimiento de fiscalización en la comuna de Antofagasta.

El hecho ocurrió a eso de las 18:00 horas en la intersección del pasaje Huanchaca con calle Chiloé, en el sector norte de la ciudad.

Según informó la institución policial, los uniformados realizaban un control en el marco de la ley de drogas cuando un grupo de sujetos huyó del sector en dirección desconocida.

De inmediato, uno de los carabineros inició una persecución y fue en ese momento cuando uno de los desconocidos extrajo un arma de fuego, recibiendo un número indeterminados de disparos.

“El carabinero permanece hospitalizado con diagnóstico reservado”, informó Carabineros. El coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta, por su parte informó que fue lesionado de gravedad.

Carabineró está fuera de riesgo vital

El director del Hospital Regional, Pedro Usedo, explicó que “hoy alrededor de las 19:00 horas ingresa a nuestra institución un varón de 44 años de edad“.

Continuó: “Venía con lesiones compatibles con arma de fuego: lesiones tanto en su brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecho y una lesión dorsal que era compatible con un hemoneumotórax”.

Tras una cirugía en el recinto asistencial, el profesional informó que el carabinero evolucionó de forma favorable y que se encuentra fuera de riesgo vital.

“Afortunadamente el paciente está fuera de riesgo vital; en este minuto se encuentra estabilizándose una fractura de húmero izquierdo a consecuencia de una herida de bala“, precisó.

Video muestra a los presuntos autores

Un registro difundido tras el incidente muestra a los presuntos autores de la balacera huyendo de la escena tras herir a bala al carabinero.

El coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta, realizó un llamado a la ciudadanía a aportar con antecedentes que puedan ayudar a la captura de estos sujetos.

“En este momento están todos nuestros recursos institucionales de la región en búsqueda de este delincuente y además hacemos un llamado a la comunidad a poder cooperar con nosotros, entregar información al nivel de emergencia 133″.