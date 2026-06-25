Lluvia, vientos y heladas bajo 0° afectarán a cuatro regiones del país hasta el fin de semana largo
Tras unas horas de precipitaciones, las temperaturas bajarán considerablemente en numerosas comunas del centro-sur del país.
La plataforma de meteorología, Meteored Chile, pronosticó la presencia de lluvias, vientos y heladas considerables para los próximos días en cuatro regiones de la zona centro-sur del país.
En concreto, el frente de mal tiempo llegaría este jueves y se extendería hasta el domingo, pasando por diferentes etapas y moviendo por las regiones en dirección sur.
Lluvias para los próximos días en cuatro regiones
De acuerdo con Meteored, las regiones que se verán afectadas a contar de este jueves 25 son:
- Región del Ñuble
- Región del Biobío
- Región de La Araucanía
- Región de Los Ríos
Según el pronóstico de los meteorólogos, desde hoy hasta la madrugada del viernes las precipitaciones se asentarán entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, al mismo tiempo que las rachas de viento de entre 60 km/h y 80 km/h se harán presentes hasta el mediodia.
Sin embargo, desde la madrugada del sábado 27 de junio, principalmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, las lluvias volverían. Mientras tanto, en la región del Biobío solo caerían unas gotas aisladas.
Heladas de hasta -7°C en cuatro regiones
Para el día domingo, por el contrario, el clima frío será protagonista de estas regiones y es que según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), los termómetros descenderán hasta los -7 °C en Lonquimay, Melipeuco y Malalcahuello, en la región de La Araucanía.
Asimismo, las temperaturas mínimas en Ralco, Caburgüa, Catripulli, Curarrehue, Coñaripe, Liquiñe y Neltume fluctuarán entre los -4°C y -2°C. Algo similar ocurrirá en el valle y la precordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos se pronostican cifras entre -3°C y -1°C.
En tanto, para las comunas ubicadas en el valle de las regiones de Ñuble y Biobío también, el mal tiempo de la mañana del domingo traerá temperaturas mínimas entre los -2°C y 0°C.