Programas Programación Señal en vivo
/

Lluvia, vientos y heladas bajo 0° afectarán a cuatro regiones del país hasta el fin de semana largo

Tras unas horas de precipitaciones, las temperaturas bajarán considerablemente en numerosas comunas del centro-sur del país.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La plataforma de meteorología, Meteored Chile, pronosticó la presencia de lluvias, vientos y heladas considerables para los próximos días en cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

En concreto, el frente de mal tiempo llegaría este jueves y se extendería hasta el domingo, pasando por diferentes etapas y moviendo por las regiones en dirección sur.

Lluvias para los próximos días en cuatro regiones

De acuerdo con Meteored, las regiones que se verán afectadas a contar de este jueves 25 son:

  • Región del Ñuble
  • Región del Biobío
  • Región de La Araucanía
  • Región de Los Ríos

Según el pronóstico de los meteorólogos, desde hoy hasta la madrugada del viernes las precipitaciones se asentarán entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, al mismo tiempo que las rachas de viento de entre 60 km/h y 80 km/h se harán presentes hasta el mediodia.

Sin embargo, desde la madrugada del sábado 27 de junio, principalmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, las lluvias volverían. Mientras tanto, en la región del Biobío solo caerían unas gotas aisladas.

Heladas de hasta -7°C en cuatro regiones

Para el día domingo, por el contrario, el clima frío será protagonista de estas regiones y es que según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), los termómetros descenderán hasta los -7 °C en Lonquimay, Melipeuco y Malalcahuello, en la región de La Araucanía.

Asimismo, las temperaturas mínimas en Ralco, Caburgüa, Catripulli, Curarrehue, Coñaripe, Liquiñe y Neltume fluctuarán entre los -4°C y -2°C. Algo similar ocurrirá en el valle y la precordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos se pronostican cifras entre -3°C y -1°C.

En tanto, para las comunas ubicadas en el valle de las regiones de Ñuble y Biobío también, el mal tiempo de la mañana del domingo traerá temperaturas mínimas entre los -2°C y 0°C. 

Seguir en Seguir en