Lluvia, vientos y heladas bajo 0° afectarán a cuatro regiones del país hasta el fin de semana largo

Tras unas horas de precipitaciones, las temperaturas bajarán considerablemente en numerosas comunas del centro-sur del país.

La plataforma de meteorología, Meteored Chile, pronosticó la presencia de lluvias, vientos y heladas considerables para los próximos días en cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

En concreto, el frente de mal tiempo llegaría este jueves y se extendería hasta el domingo, pasando por diferentes etapas y moviendo por las regiones en dirección sur.

Lluvias para los próximos días en cuatro regiones

De acuerdo con Meteored, las regiones que se verán afectadas a contar de este jueves 25 son:

Región del Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Según el pronóstico de los meteorólogos, desde hoy hasta la madrugada del viernes las precipitaciones se asentarán entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, al mismo tiempo que las rachas de viento de entre 60 km/h y 80 km/h se harán presentes hasta el mediodia.





Sin embargo, desde la madrugada del sábado 27 de junio, principalmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, las lluvias volverían. Mientras tanto, en la región del Biobío solo caerían unas gotas aisladas.

Heladas de hasta -7°C en cuatro regiones

Para el día domingo, por el contrario, el clima frío será protagonista de estas regiones y es que según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), los termómetros descenderán hasta los -7 °C en Lonquimay, Melipeuco y Malalcahuello, en la región de La Araucanía.

Asimismo, las temperaturas mínimas en Ralco, Caburgüa, Catripulli, Curarrehue, Coñaripe, Liquiñe y Neltume fluctuarán entre los -4°C y -2°C. Algo similar ocurrirá en el valle y la precordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos se pronostican cifras entre -3°C y -1°C.

En tanto, para las comunas ubicadas en el valle de las regiones de Ñuble y Biobío también, el mal tiempo de la mañana del domingo traerá temperaturas mínimas entre los -2°C y 0°C.