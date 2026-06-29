Feriado lunes 29 de junio: Cómo funciona el comercio en San Pedro y San Pablo

Revisa a continuación los detalles sobre el funcionamiento de supermercados y centros comerciales del país durante este feriado religioso.

Este lunes 29 de junio se vive un nuevo día feriado religioso, la ultima jornada de este fin de semana largo, con motivo de la conmemoración de San Pedro y San Pablo.

Ante esto, son muchos quienes se preguntan cómo funcionará el comercio y supermercados durante la jornada. Aquí te lo explicamos.

¿Abre el comercio HOY 29 de junio?

Si estabas planeando ir mall o al supermercado, te explicamos que este 29 de junio NO es un feriado irrenunciable, sino que un feriado normal.

Esto significa que centros comerciales, supermercados, restaurantes y otros recintos podrán funcionar con normalidad. Pese a esto, algunos establecimientos deciden modificar sus horarios de apertura y/o cierre.

A continuación te dejamos el horario de funcionamiento de hoy en malls y supermercados:

Supermercados

Líder, Express de Líder : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Superbodega Acuenta y Central Mayorista : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Santa Isabel : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Jumbo : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Unimarc : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Mayorista 10 y Alvi : Abiertos en horario normal.

: Abiertos en horario normal. Tottus (Falabella): Abierto en horario normal.

Centros comerciales