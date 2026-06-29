Coraje guaraní: Paraguay saca toda su esencia para dar el golpe y eliminar a Alemania del Mundial

La Albirroja tuvo una tremenda presentación para aguantar la potencia de los germanos, imponiéndose en los penales y sacando pasajes para los octavos de final.

Paraguay sacó adelante toda su garra y dio el gran batacazo del Mundial, eliminando a Alemania al ganar 4-3 en penales este lunes por los dieciseisavos de final.

En una sólida presentación, el elenco guaraní no se intimidó por la supremacia de un cuadro germano que no conectó ideas y lo pagó muy caro en el 1-1 del tiempo regular.

La Albirroja mostró personalidad desde el inicio, consiguiendo dos llegadas importantes que terminaron siendo un presagio de lo que ocurriría.

El gol se dio tras aguantar varios intentos, con Matías Galarza sacando un gran centro desde el sector derecho que fue conectado de manera brillante por Julio Enciso.

Los Teutones respondieron en el segundo tiempo igualando con el cabezazo de Kai Havertz, por lo que a loss sudamericanos les tocó aguantar.





Paraguay se hace fuerte en los penales y elimina a Alemania

Tras el término de los 90 minutos, llegó la gran polémica de la jornada con un gol anulado a Jonathan Tah a instancias del VAR por un supuesto foul sobre el arquero Orlando Gill, lo que desató los reclamos de la banca europea.

Al no sacarse ventaja, todo se definió en penales en el que Gill estuvo brillante al contener dos remates, aunque Paraguay perdonó en dos ocasiones.

Sin embargo, el propio Tah mandó su disparo a las nubes y fue José Canale, una de las grandes figuras de la tarde, el que no titubeó y mandó a La Albirroja a octavos de final.

Ahora, los pupilos de Gustavo Alfaro se ilusionan de verdad y esperan por el ganador de Francia ante Suecia.