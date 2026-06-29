Partidos de HOY lunes 29 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este lunes se vivirá la segunda jornada de dieciseisavos de la Copa del Mundo, con tres de los partidos más esperados de la fase eliminatoria.

Este lunes 29 de junio continúan los dieciseisavos del Mundial 2026, con tres partidos que concentran alta expectación y atención a nivel internacional.

Lo anterior, puesto que durante la jornada se definirá el futuro de: Brasil, Japón, Alemania, Paraguay, Marruecos y Países Bajos en la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial lunes 29 de junio por Chilevisión

13:00 horas (previa desde las 12:00 por CHV) | Brasil vs Japón – Estadio Houston.

16:30 horas (previa desde las 15:00 por CHV) | Alemania vs Paraguay – Estadio de Boston.

Horario de partidos lunes 29 de junio en el Mundial 2026

13:00 horas: Brasil vs Japón – Estadio Houston, Estados Unidos.

16:30 horas: Alemania vs Paraguay – Estadio de Boston.

21:00 horas: Países Bajos vs Marruecos – Estadio Monterrey, Guadalupe.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: