Acusación constitucional contra Nicolás Grau se vota este martes: Los votos que complican su aprobación

La votación será clave tanto para la oposición como para el oficialismo, ya que su resultado podría influir en el clima político de cara a la discusión de las próximas reformas impulsadas por el Gobierno.

El Senado votará este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda y Economía, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. La sesión se desarrollará en un escenario de alta tensión política.

A pocas horas de la votación, el panorama aparece complejo para los impulsores del libelo. Todo indica que aún no reúnen los 26 votos necesarios para aprobar la acusación, debido al estrecho margen en la Cámara Alta y a las inhabilidades y ausencias anunciadas.