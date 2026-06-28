“Impresentable”: Cuestionan aumento de sueldo a seremis de Salud en medio de recortes al sector

Desde el Minsal argumentaron que el ajuste se sustenta en la “especial complejidad de sus funciones”, mientras que la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud apunta a una contradicción.

El aumento de hasta un 20% en los sueldos de los seremis de Salud abrió un nuevo flanco para el Gobierno. Esto en medio del ajuste presupuestario que afecta a la red pública y recortes fiscales implementados por el Ministerio de Hacienda a la cartera.

Desde la Confederación Fenats Nacional cuestionaron la medida, y calificaron como una “señal política impresentable” que el Ministerio de Salud solicitara dicho aumento mientras los centros médicos presentan restricciones en sus operaciones.

Según informó Biobío, el reajuste fue autorizado mediante la Resolución Exenta N.º 5, firmada el 29 de mayo, luego de una solicitud presentada por el propio Ministerio de Salud.





Fenats acusa una contradicción en el gasto público

Desde el gremio argumentaron que el aumento salarial contrasta con el recorte presupuestario del 2,5% que, aseguran, ya afecta el funcionamiento de hospitales y servicios de salud en el país.

El presidente de Fenats Nacional, Emerson Berríos, cuestionó que “mientras a los hospitales se les exige reducir gastos, restringir reemplazos y ajustar la compra de insumos, el Ministerio solicita el aumento máximo para sus autoridades regionales. Es una señal política impresentable “.

En la misma línea, el dirigente agregó que la narrativa de austeridad impulsada por la actual administración “se aplica a los trabajadores, a los establecimientos y a los pacientes, pero no a los cargos de confianza del Gobierno“.

La respuesta del Ministerio de Salud al incremento

Consultado por Biobío, desde el Minsal explicaron que “hasta la entrada en vigencia del nuevo sistema remuneracional, los Seremi de Salud percibían una asignación por funciones críticas, asociada a las especiales responsabilidades, disponibilidad y exigencias propias del cargo”.

En la misma línea, señalaron que “desde el 11 de marzo de 2026, dicha asignación fue eliminada con carácter general para todos los Secretarios Regionales Ministeriales”, aunque la normativa permite autorizar aumentos de hasta un 20% en casos excepcionales.

Según el ministerio, “en el caso de los seremi de Salud, la solicitud se sustentó en la especial complejidad de sus funciones como autoridad sanitaria, las exigencias técnicas y profesionales del cargo y la necesidad de formación y experiencia en salud pública”.