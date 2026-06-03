“Omite una parte dolorosa”: Fundación cuestiona homenaje a Fernando Monckeberg por presunta vinculación con adopciones ilegales

También solicitaron al Ministerio de Salud que no implemente el premio anunciado con el nombre del doctor debido al rol que habría cumplido en la separación forzada de niños y niñas.

La Fundación Hijos y Madres del Silencio rechazó el homenaje presidencial y solicitó no implementar el Premio Doctor Fernando Monckeberg, debido a acusaciones respecto a su presunto vínculo con el robo de niños durante la dictadura para adopciones irregulares.

A través de un comunicado, la organización integrada por madres, hijos, hijas y familias afectadas por adopciones forzadas e irregulares, manifestaron su rechazo a la ceremonia de reconocimiento encabezada por el presidente José Antonio Kast, donde Monckeberg fue homenajeado por su labor en la erradicación de la desnutrición infantil.

La negativa también se extendió al anuncio de la creación del Premio Doctor Fernando Monckeberg, dado a conocer en el marco de la celebración de los 100 años de vida del médico.





“El acto, presentado como un reconocimiento nacional a su aporte en la erradicación de la desnutrición infantil, omite una parte dolorosa e indispensable de la historia reciente de Chile: el rol que cumplieron instituciones de infancia en la separación forzada de niños y niñas de sus familias, especialmente de madres pobres, jóvenes, rurales, mapuche y de sectores populares”, señalaron.

Según argumentó la fundación, “Chile tiene derecho a conocer su historia completa. La lucha contra la desnutrición infantil no puede ser utilizada para blanquear, relativizar o silenciar las denuncias, investigaciones y testimonios que vinculan a CONIN con procesos de adopción forzada e irregular”.

Acusación contra el doctor Monckeberg

De acuerdo a lo que comentaron en el comunicado, CONIN, la Corporación para la Nutrición Infantil, institución fundada y dirigida por Monckeberg, “no puede ser presentada únicamente como una obra sanitaria ejemplar”.

Asimismo, indicaron que “el propio Dr. Fernando Monckeberg ha sido señalado por víctimas como parte de los profesionales que emitían informes médicos para acreditar que niños y niñas enviados al extranjero se encontraban en condiciones de salud aptas para ser adoptados, sin enfermedades ni impedimentos físicos”.

Debido a lo anterio, la Fundación Hijos y Madres del Silencio solicitó que el Ministerio de Salud “no implemente el premio anunciado con el nombre del Dr. Fernando Monckeberg. Un reconocimiento público de esa naturaleza constituye una afrenta para las familias que aún buscan verdad, justicia, identidad y reparación”.