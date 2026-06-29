Anuncian corte de luz en siete comunas de la RM para este martes 30 de junio

Como parte de los trabajos programados de la empresa, estas interrupciones afectarán a once sectores de Santiago por cerca de seis horas en algunos casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que once sectores de Santiago sufrirán corte de luz este martes 30 de junio.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las siete comunas que sufrirán cortes de luz son: Lo Barnechea, Peñalolén, Macul, La Cisterna, Lo Prado, Pudahuel y Colina.





Anuncian corte de luz para siete comunas de la RM

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.

Macul: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.

Lo Prado: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Colina: desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.

Colina: las encinas desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.