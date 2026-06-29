VIDEO | Hicieron un forado y huyeron con $80 millones: Así fue el robo a joyería en Santiago

Los locatarios se percataron del robo al revisar las cámaras de seguridad mientras se encontraban fuera de Santiago.

Un robo avaluado en cerca de $80 millones afecta a una joyería del centro de Santiago, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al local a través de un forado realizado desde un local colindante.

Los dueños descubrieron el robo al revisar las cámaras de seguridad mientras se encontraban fuera de Santiago por el fin de semana.

Al ingresar al local, los propietarios encontraron la joyería completamente destruida. “Había un hoyo gigante en la muralla y no quedaba nada“, relató una trabajadora, al constatar que las joyas habían desaparecido.