“Ley Alejandro”: Impulsan endurecer penas a menores tras asesinato de niño en encerrona

La familia afirmó que busca evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse y pidió que quienes sean condenados por delitos graves cumplan penas efectivas.

Tras el homicidio de Alejandro Águila, el niño de 12 años asesinado durante una encerrona en Cerrillos, su familia impulsó la denominada “Ley Alejandro”, iniciativa que busca endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos violentos.

La propuesta surgió luego de que se conociera que entre los detenidos por el crimen hay menores de 11 y 13 años, reabriendo el debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y las actuales sanciones para este tipo de casos.

La familia de la víctima afirmó que busca evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse y pidió que quienes sean condenados por delitos graves cumplan penas efectivas. “Y sin ningún tipo de beneficio, ninguno”, señalaron.