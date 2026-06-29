Falsos secuestros en Chile: Las claves tras aumento de denuncias

Entre las motivaciones detectadas figuran justificar ausencias, ocultar consumo de drogas o extorsionar a familiares con solicitudes de dinero.

Las denuncias por falsos secuestros ya superan a los casos reales en Chile, un fenómeno que preocupa a las policías por el despliegue de recursos que implica cada denuncia y por la inexistencia de un delito específico que sancione este tipo de montajes.

Según cifras de la PDI en la Región Metropolitana, en 2025 se registraron 74 denuncias por falsos secuestros, frente a 63 casos reales.