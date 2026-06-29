Zorro en plena vía pública desata operativo en la zona poniente de Santiago

Un hombre habría estado preguntando por el animal horas atrás, pese a la prohibición de adiestrar a esta especie.

La mañana de este lunes se desarrolló un amplio operativo en la zona poniente de Santiago tras el aviso de la presencia de un zorro en la vía pública.

El hecho fue dado a conocer por los vecinos del sector, quienes llamaron por la presencia de un gato “bien raro” que estaba durmiendo en el bandejón de la calle, junto a árbol, sin embargo, más tarde se detalló que se trataba de un ejemplar de zorro, animal protegido en nuestro país.

Contigo en la Mañana estuvo presente en el lugar, hasta donde llegó carabineros para cerrar la calle. Tras la llegada de personal del SAG, el zorro logró ser capturado tras ingresar a una vivienda del sector.