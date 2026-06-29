Suben a cuatro los chilenos fallecidos tras el doble terremoto que azotó a Venezuela

Cancillería confirmó este lunes el deceso de un cuarto chileno tras los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio.

Este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó una nueva víctima fatal chilena tras el doble terremoto registrado en Venezuela, que ya suma 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.

La información fue confirmada por Cancillería a través de un comunicado, en el que lamentaron que “ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas a raíz de este trágico evento“.

“La Cancillería ha tomado conocimiento del caso mediante los familiares de la víctima, a quienes se está prestando asistencia, orientación y contención”, agregaron.





Elevan a cuatro los chilenos fallecidos tras doble terremoto en Venezuela

Antes de que se conociera la cuarta víctima, se había confirmado la muerte de Erika Ramírez de 44 años, quien nació en aquel país, pero obtuvo la nacionalidad chilena por su madre.

Erika era maquilladora profesional y creadora de contenido en redes sociales. Su fallecimiento se produjo en un restaurante de La Guaira, epicentro de los terremotos, mientras se encontraba con su marido.

Otra de las víctimas fatales identificadas fue Héctor Riquelme, de 54 años, quien quedó atrapado bajo los escombros luego del colapso del edificio donde vivía.

Cabe precisar que la colonia de chilenos en Venezuela está conformada por cerca de 20.000 personas.

Cancillería lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas. El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos. — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 29, 2026



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