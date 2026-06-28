Suben a tres las víctimas fatales chilenas tras doble terremoto en Venezuela

A través de redes sociales el Gobierno confirmó dos nuevas víctimas fatales chilenas en la tragedia que azotó a Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este domingo el fallecimiento de dos nuevas víctimas chilenas en Venezuela tras el doble terremoto registrado en el país.

“Cancillería está apoyando a las familias de los connacionales y expresa sus condolencias por este trágico evento”, indicó Cancillería a través de la red social X.





Con esta lamentable noticia, sube a tres el número de chilenos fallecidos en el país tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio.

Antes, se había confirmado la muerte de Erika Ramírez de 44 años, quien nació en aquel país, pero obtuvo la nacionalidad chilena por su madre.

Erika era maquilladora profesional y creadora de contenido en redes sociales. Su fallecimiento se produjo en un restaurante de La Guaira, epicentro de los terremotos, mientras se encontraba con su marido.