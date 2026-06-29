Corte de luz de hasta 7 horas para hoy en Santiago: Revisa a qué sector afectará y hora de reposición
La empresa de electricidad explicó que las interrupciones son por trabajos programados para realizar mantenciones y mejoramientos en el sector.
Enel informó que para este lunes 29 de junio se llevarán a cabo dos importantes cortes de luz en dos comunas de la región Metropolitana, los cuales mantendrán a un grupo de vecinos sin luz por hasta 7 horas.
Cabe destacar que esta interrupción del suministro electrónico fue programado por la empresa, dándolo a conocer en su sitio web.
En lo que respecta los sectores que estarán sin luz hoy, las comunas afectadas son: Macul y Colina.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz este lunes 29 de junio
A contar de las 10:00 horas algunos vecinos de Macul estarán sin suministro eléctrico. Las calles afectadas son:
- Avenida Macul, entre Gregorio de la Fuente y Luis Smith.
- Calle Los Olmos, hacia el sector de Poconchile y el pasaje Premio Nobel.
- Calle Luis Smith, en dirección oriente desde Avenida Macul.
A contar de las 10:30 horas algunos vecinos de Colina estarán sin suministro eléctrico. La calle afectada es:
- Cruce de Lo Pinto a Carretera Ote. Gral. San Martín.
Hasta qué hora estarán sin luz los vecinos
De acuerdo con lo indicado por la empresa de electricidad, el suministro en Macul debería volver a más tardar a las 17:00 horas de hoy.
En tanto, al sector de Colina la luz debería llegar alrededor de las 16:30 horas.