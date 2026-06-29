Alemania vs Paraguay | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

En una jornada histórica, Paraguay sacó del camino a Alemania en una dramática definición a penales y clasificó a los octavos de final.

Paraguay protagonizó la jornada más heroica en lo que va del Mundial, superando en penales a Alemania tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

La Albirroja venció 4-3 a los germanos, uno de los grandes candidatos del torneo que no pudo superar a la sólida defensa sudamericana.

Este resultado ilusiona a al cuadro guaraní, quienes esperan por el ganador de Francia o Suecia en los octavos de final.