Programas Programación Señal en vivo
/

Rachas de hasta 100 km/h: DMC emite alerta por vientos para dos regiones del país

De acuerdo a lo informado la Dirección Meteorológica de Chile, el evento meteorológico será ocasionado por condición sinóptica denominada “Corriente en chorro”.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo una alerta producto de las rachas de viento que se harán presentes en dos regiones del país. 

De acuerdo a lo informado por el organismo, una de las alertas comenzará la madrugada del miércoles y se extenderá hasta la noche del jueves 2 de julio en las regiones de:

  • Atacama
  • Antofagasta

En la misma línea, el organismo advirtió que las rachas podrían llegar a los 100 km/h en zonas cordilleranas. 

Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica, durante este domingo el fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Corriente en chorro.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

  • Región de Antofagasta 
  • Región de Atacama 
Seguir en Seguir en