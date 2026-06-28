“No busco lástima”: Los descargos de Virginia Demaria tras críticas por hablar de muerte de su hermana

La conductora hizo un llamado a tomar conciencia de los comentarios que entregan las personas a través de redes sociales y el impacto en quien está detrás de la pantalla.

La chef Virginia Demaria compartió en sus redes sociales un descargó tras ser criticada por hablar de su hermana mayor, Gabriela, quien falleció de un ataque al corazón.

“Sigue sacándole jugo a la Lela“, dice el comentario que derivó en el desahogo de la comunicadora a través de una historia de Instagram.

El descargo de Virginia Demaria tras ser criticada en redes sociales

“Seguramente esta persona borrará el comentario que hizo, pero yo sí lo leí y duele profundamente“, partió diciendo la chef junto a un pantallazo del mensaje en cuestión.





Pese a que decidió borrar el nombre del usuario, añadió: “Elegimos estar expuestos y sabemos que cualquiera puede opinar sobre nosotros. Es parte de este trabajo. Pero hay límites”.

“Pensar que la pérdida de alguien querido puede ser visto como una oportunidad es de una crueldad difícil de entender. Sé que hay muchas personas viviendo pérdidas parecidas y que al sentirse acompañadas encuentran un poquito de alivio”, siguió diciendo.

Haciendo un llamado a pensar en el efecto que puede generar el mensaje de un desconocido, continuó: “Hay comentarios que no se deben dejar pasar. No solo por el daño que hacen a quien lo recibe, sino porque obligan a revivir un dolor que ya cuesta muchísimo sostener”.

“Ojalá nunca olvidemos que detrás de una pantalla siempre hay una persona“, cerró Demaria.

Revisa aquí el mensaje completo: