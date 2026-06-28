Investigan robo de más de $37 mil dólares desde unidad de Carabineros en Colchane

El dinero había sido decomisado a una ciudadana boliviana que intentó ingresar al país con las divisas sin declararlas, es decir, un eventual contrabando de dinero.

La Fiscalía del Tamarugal investiga el robo de 37 mil dólares y 800 bolivianos desde una subcomisaría de Carabineros en Colchane, Región de Tarapacá.

La denuncia fue recibida el 24 de junio y da cuenta de la desaparición equivalente a $34 millones chilenos, que se encontraban bajo custodia policial.

De acuerdo con la investigación, el dinero había sido decomisado a una ciudadana boliviana que intentó ingresar al país con las divisas sin declararlas, en un procedimiento por contrabando.





Fiscalía instruye diligencias para identificar a los responsables

El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, explicó que “el pasado 24 de junio de 2026, la Fiscalía Local del Tamarugal recibió una denuncia que daba cuenta de una sustracción ocurrida al interior de la unidad policial de Carabineros de Colchane”.

Según los antecedentes, el dinero permanecía guardado en una caja fuerte de la subcomisaría, luego de ser entregado a Carabineros para su custodia tras la incautación realizada por personal de Aduanas.

El Ministerio Público instruyó diligencias a unidades especializadas de Carabineros y a funcionarios de Asuntos Internos. “La idea es esclarecer y realizar las diligencias de rigor que nos permitan llegar pronto a la ubicación o determinación de los responsables de esta sustracción”, señaló el fiscal Torres.