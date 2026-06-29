Betsy Camino revela duro camino para ser madre y expone duros comentarios que recibe

La cubana dio cuenta de todos los tratamientos que ha intentado para convertirse en madre junto a su pareja.

La ex participante de Fiebre de Baile, Betsy Camino, compartió en su cuenta de Instagram un video muy personal dejando ver parte de su lucha para convertirse en madre junto a su pareja, Cristobal Sandoval.

Pese a diversas técnicas para tener hijos, la cubana aún no ha podido convertirse en madre, sueño que ha dado a conocer anteriormente y por los que ha recibido comentarios que calificó como “malintenciondos”.

Qué dijo Betsy Camino sobre su plan de ser madre

“Con estos comentarios mal intencionados a veces no sé cómo sentirme . Me siento mal mayormente y solo corro a mi lugar seguro. Te amo @pianomanchile. Nada de eso me detiene”, escribió la modelo en su último posteo de Instagram.





En este mismo mostró extractos de su vida, dejando ver el proceso de los intentos por ser mamá. Sin embargo, sobre estas imágenes relató los diversos comentarios críticos que ha recibido.

“¿Y cuándo vas a tener hijos?“, “tu marido ya es papá”, “mi marido me mira y me embaraza de una”, “apúrate porque ya no tienes veinte” y “vete mejor de vacaciones y relájate, en serio relájate y verás que te vas a embarazar”, son algunas de las frases que le han dejado en redes sociales.

Dando cuenta de las inyecciones hormonales que ha utilizado para estimular la ovulación, también reveló que se sometieron a inseminación artificial, pero tampoco les resultó.

A modo de cierre, volvió a agradecer a su pareja por el apoyo en este camino que ha sido difícil para ambos en la búsqueda de tener un hijo propio.

Revisa aquí el video de Betsy Camino: