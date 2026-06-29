Países Bajos vs Marruecos: Sigue aquí el minuto a minuto partido por el Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en un duelo decisivo por los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey.

Países Bajos tiene un complejo desafío este lunes por el Mundial, enfrentando a Marruecos en la esperada llave por los dieciseisavos de final.

Los neerlandeses tuvieron un sólido arranque en la cita planetaria que les permitió quedar como líderes de su grupo con dos victorias y un empate.

Por el otro lado está Marruecos, que busca repetir lo demostrado en el Mundial Qatar 2022, donde llegó hasta semifinales.





Hora del partido entre Países Bajos y Marruecos

El cotejo entre Países Bajos y Marruecos comienza a las 21:00 horas de Chile de este lunes 29 de junio.

Este crucial compromiso se disputa en el Estadio Monterrey de Guadalupe, donde se espera una gran cantidad de hinchas.

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