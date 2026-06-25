Túnez vs Países Bajos | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El cuadro tulipán no tuvo complicaciones para superar 3 a 1 a Túnez y liderar el Grupo F del Mundial 2026. Los europeos esperan por rival en los 16avos de final.

Países Bajos superó sin complicaciones a Túnez 3 a 1 y alcanzó los 7 puntos en el Grupo F del Mundial 2026, dejándolos como líderes exclusivos de su bombo.

Los europeos entraron al encuentro clasificados, pero con todos sus titulares para ratificar su podio en la tabla de posiciones, todo esto a la espera del resultado entre Japón y Suecia.

Ahora, los neerlandeses esperan a su próximo rival en los 16avos de la Copa del Mundo 2026.