Túnez vs Países Bajos: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Túnez se mide ante Países Bajos en el Grupo F del Mundial, en un partido que se juega en el Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas.

Túnez y Países Bajos se enfrentarán este jueves en el Mundial 2026, en un partido válido por la tercera y última fecha del Grupo F.

Si bien el conjunto africano llega sin opciones de clasificar a los 16avos de final, el duelo será clave para los neerlandeses, que buscarán asegurar el liderato de la zona y avanzar a la próxima ronda.





Túnez vs Países Bajos por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Túnez ante Países Bajos, válido por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Túnez vs Países Bajos GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Túnez vs Países Bajos?

El encuentro entre la selección africana y el conjunto europeo inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 25 de junio, donde puedes disfrutar la previa desde las 18:00 horas.

El escenario es el Arrowhead Stadium de Kansas, mientras que la árbitro designada fue la mexicana Katia Itzel García, que hace historia como la primera jueza principal latinoamericana en un Mundial.