Programas Programación Señal en vivo
/

Túnez vs Países Bajos: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Túnez se mide ante Países Bajos en el Grupo F del Mundial, en un partido que se juega en el Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Túnez y Países Bajos se enfrentarán este jueves en el Mundial 2026, en un partido válido por la tercera y última fecha del Grupo F.

Si bien el conjunto africano llega sin opciones de clasificar a los 16avos de final, el duelo será clave para los neerlandeses, que buscarán asegurar el liderato de la zona y avanzar a la próxima ronda.

Túnez vs Países Bajos por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Túnez ante Países Bajos, válido por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Túnez vs Países Bajos GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar de este gran duelo, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV.

¿A qué hora es el partido de Túnez vs Países Bajos?

El encuentro entre la selección africana y el conjunto europeo inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 25 de junio, donde puedes disfrutar la previa desde las 18:00 horas.

El escenario es el Arrowhead Stadium de Kansas, mientras que la árbitro designada fue la mexicana Katia Itzel García, que hace historia como la primera jueza principal latinoamericana en un Mundial.

Seguir en Seguir en