Alza sostenida de menores delincuentes: El debate que se reabre tras crimen de niño en San Bernardo

Según cifras oficiales, las infracciones cometidas por adolescentes se duplicaron en los últimos cinco años y desde 2024 superan los 40 mil casos anuales.

El reciente asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la delincuencia juvenil en Chile.

Según cifras oficiales, las infracciones cometidas por adolescentes se duplicaron en los últimos cinco años y desde 2024 superan los 40 mil casos anuales. Aunque la mayoría corresponde a delitos de menor gravedad, especialistas advierten un aumento sostenido de hechos violentos vinculados al uso de armas, robos con violencia e incluso crimen organizado.