Súper Chilenos | La historia de José Bello, el profesor que convirtió sus clases en fenómeno viral
A través de videos que muestran a sus alumnos interpretando canciones de bandas como Los Bunkers, La Ley, Saiko o Depeche Mode con metalófonos y canto grupal, el docente ha conquistado las redes sociales y el reconocimiento de apoderados y estudiantes.
El profesor de música José Bello, del Colegio Alicante del Valle de Puente Alto, se transformó en un fenómeno viral gracias a una innovadora metodología que combina el aprendizaje musical con clásicos del rock chileno e internacional.
A través de videos que muestran a sus alumnos interpretando canciones de bandas como Los Bunkers, La Ley, Saiko o Depeche Mode con metalófonos y canto grupal, el docente ha conquistado las redes sociales y el reconocimiento de apoderados y estudiantes.
En un nuevo capítulo de Súper Chilenos, CHV Noticias conversó con el profesor para conocer más sobre su trabajo, la conexión con los estudiantes y por qué su caso podría inspirar a nuevas generaciones desde el aula.