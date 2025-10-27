¿Quiénes son todas las candidatas que disputan la semifinal de Miss Mundo Chile 2025? - Chilevisión

El sábado 2 de noviembre, Chilevisión transmitirá la gran semifinal del Miss Mundo Chile 2025 donde las 25 candidatas chilenas disputarán un cupo para alcanzar la última instancia del concurso de belleza.

Acá te presentamos quiénes son y de dónde vienen las participantes que buscan alzarse como la reina de la competencia en este 2025.

¿Quiénes son las candidatas para el Miss Mundo Chile 2025?

Las 25 participantes vienen de todas las regiones del país y de diversas comunas para demostrar todo su talento y capacidad para adjudicarse el certamen de cara a una prestigiosa competencia internacional.

Sin más preámbulo, acá están todas las aspirantes para el Miss Mundo Chile 2025.

Estas son las 25 candidatas de Miss Mundo Chile 2025