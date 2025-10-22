Constanza Berríos - Chilevisión

A sus 26 años, Constanza Berríos representa a Colina en el certamen Miss Mundo Chile 2025. Pescetariana, amante de lo vintage y de los videojuegos

Fanática de Lana Del Rey, Dua Lipa y el cine clásico, Constanza disfruta de los pequeños placeres del día a día: ir al gimnasio, compartir con sus amigas o pasar tiempo con su perrita Nina y su tarántula Quentin, bautizada en honor al cineasta Quentin Tarantino. Además, toca algunos instrumentos, entre ellos la flauta y el piano, y sorprende con su habilidad para hacer trucos con una navaja mariposa.

Aunque este es su primer certamen de belleza, asegura que participar en Miss Mundo Chile ha sido uno de los mayores desafíos de su vida: “Me atreví a salir de mi zona de confort y a confiar en mí”. Su paso por Oxford, donde estudió inglés, marcó su crecimiento personal y su interés por conocer el mundo.

Su sueño profesional es convertirse en modelo internacional, inspirando a otras jóvenes a creer en sí mismas y a perseguir sus metas sin miedo al qué dirán. En cuanto a su compromiso social, Constanza tiene clara su causa: la protección animal. “Los animales sienten, y me duele que muchos humanos no sean capaces de empatizar con ellos. Me gustaría impulsar una campaña nacional sobre el cuidado responsable de las mascotas”, afirma.

Constanza sueña con representar a Chile en Miss Mundo llevando un mensaje de empatía, respeto y conexión con la naturaleza. “Ser embajadora de Chile significa transmitir un mensaje que genere un impacto positivo y ayude a los demás”.