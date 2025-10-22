Renata Arriagada - Chilevisión

Representando a Valparaíso, Renata Arriagada, de 25 años, se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana. Tiene una importante faceta artística y quiere dejar un mensaje de seguridad, constancia y empatía.
Renata Arriagada tiene 25 años, es Técnico Veterinario y actualmente cursa cuarto año de Medicina Veterinaria, con el sueño de convertirse en una profesional reconocida en su área, especializada en especies menores, urgencias, cirugía e imagenología.
Su vocación por el bienestar animal refleja su sensibilidad y compromiso con el cuidado y la empatía hacia todos los seres vivos. Desde pequeña ha sentido una conexión especial con la naturaleza, lo que la llevó a participar en Miss Earth Valparaíso 2019, experiencia que reforzó su deseo de representar causas ambientales y sociales con propósito.
Renata se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana, que encuentra alegría en los pequeños gestos de cariño: cuando alguien está triste, su primera reacción es cocinar algo rico para levantarle el ánimo. Además, tiene una fuerte inclinación artística: baila pascuense y cueca, fue cheerleader y practicó gimnasia rítmica por años.
Renata valora las tradiciones familiares, especialmente las celebraciones de Fiestas Patrias, donde cada año su familia elige a una pareja para organizar una fiesta típica con juegos y comidas tradicionales.
Admira a Vesta Lugg por su estilo y autenticidad, y a Gabriela Mistral, a quien le preguntaría cómo logró inspirar a tantas personas con sus palabras.
Si fuese la embajadora de Chile en Miss Mundo, le gustaría transmitir un mensaje de seguridad, constancia y empatía, demostrando que con esfuerzo y amor por lo que uno hace, se pueden alcanzar los sueños.
