Valentina Silva - Chilevisión

Valentina Silva ya es conocida por su belleza en Chillán. En 2016 fue Reina de la Vendimia en dicha ciudad y ahora, a sus 28 años, sueña con ser la próxima Miss Mundo Chile para ser la voz de muchas mujeres y poder ayudarlas, con su propio testimonio de vida.

Es periodista y actualmente estoy cursa un Magíster en Marketing Digital. Trabaja en la Municipalidad de Chillán, combinando su carrera con su pasión por la comunicación y la gestión social. Desde los 5 años soñaba con ser miss Chile. También participó en la segunda temporada de “Rojo, el color del talento” en el año 2018, en la categoría de cantantes.

Su meta profesional es fundar su propia agencia de marketing.

Valentina tiene 4 hermanos y en su hogar aprendió disciplina y perseverancia. Además de periodista y cantante, es animadora. Los almuerzos de domingo, las navidades y años nuevos en familia son las tradiciones que más valora. Un punto de inflexión en su vida fue la depresión. Pero buscó ayuda profesional y en sus seres queridos y se reconstruyó. Y actualmente sus amigos la consideran una fuerza constante de optimismo y de energía positiva contagiosa.

Actualmente está creando legalmente la fundación “Sin Miedo a Mi Voz”, enfocada en brindar espacios seguros a mujeres que han sido vulneradas, a través de charlas y redes de apoyo de profesionales, para lograr reales procesos de sanación.

Hoy, Miss Mundo Chile se ha convertido en el propósito de Valentina. Para ella, ganar y ser la nueva Miss Mundo Chile significaría, además de cumplir un sueño, una gran responsabilidad que tomaría con mucho compromiso: ”Detrás de mi voz, hay muchas mujeres que esperan ser escuchadas”.