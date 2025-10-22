Tamara Padilla - Chilevisión

Con tan solo 18 años, Tamara Padilla representa a La Serena con una potente historia que rompe estereotipos, porque trabaja como ayudante de mecánica automotriz en un taller, demostrando que la pasión y el talento no tienen género. De carácter sensible, es muy espontánea y la música ocupa un lugar muy importante en su vida.

Completó la enseñanza media científico‑humanista y sueña con seguir estudios en mecánica automotriz. Habla inglés de manera fluida, maneja portugués básico y actualmente estudia chino mandarín. Dice que la música es su talento más grande. Le encanta expresarse a través del canto y aprendió a tocar batería y guitarra eléctrica: “Siento que la música me conecta con mis emociones más profundas”. Antes practicaba patinaje, ahora asiste al gimnasio y a clases de yoga.

Es la hija menor en su familia y es la que aporta alegría a la casa. Le gustan las reuniones familiares sin motivo, sólo para compartir, conversar y fortalecer lazos con momentos sencillos. Ama el mar, especialmente las playas de su región. Sueña con viajar a Japón, porque le fascina la cultura nipona. También anhela tener su propio taller mecánico y desarrollarse en el modelaje de pasarela:” Me gustaría demostrar que una mujer puede brillar tanto con un overol como con una corona”.

Le fascina el mundo motorizado, por ello sueña con una causa a la que ya le puso nombre: “Pasión con responsabilidad”. A través de esta iniciativa, quiere crear conciencia sobre la conducción responsable y generar espacios donde las familias puedan compartir esta pasión sin riesgos. También le gustaría impulsar una campaña de educación vial y empoderamiento femenino en el mundo automotriz.

Para Tamara ser la próxima Miss Mundo Chile significa representar con orgullo la diversidad y la autenticidad de la mujer chilena: “Es una oportunidad para mostrar al mundo nuestra cultura, valores y el verdadero significado de la belleza con propósito”.