Paulina Wilsek - Chilevisión

Paulina Wilsek

Paulina Wilzek, de 27 años, representa a Curacaví. Se interesa por temas de medioambiente y sostenibilidad, y quiere utilizar su voz para inspirar a los demás desde la empatía.

Valentina Silva

Desde Chillán, Valentina Silva quiere convertirse en la próxima Miss Mundo Chile para ser la voz de muchas mujeres. Es periodista y trabaja combinando su carrera con su pasión por la comunicación y la gestión social.

Tamara Padilla

Desde La Serena, Tamara Padilla rompe estereotipos a diario. Sueña con seguir estudios en mecánica automotriz y representar diversidad y la autenticidad de la mujer chilena.

Renata Arriagada

Representando a Valparaíso, Renata Arriagada, de 25 años, se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana. Tiene una importante faceta artística y quiere dejar un mensaje de seguridad, constancia y empatía.

