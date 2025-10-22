Paulina Wilsek - Chilevisión

Paulina Wilzek tiene 27 años y es una mujer curiosa y sensible. Le gusta mucho aprender cosas y nuevas y motivar a otras personas. Su paso por Miss Mundo Chile simboliza la voz de muchas mujeres que desean inspirar desde la autenticidad. Una de sus mayores cualidades es convertir cada experiencia en una oportunidad de crecimiento.

Estudió Turismo y Hotelería, habla inglés y constantemente busca actualizarse en temas de medioambiente y sostenibilidad. Además, Paulina tiene habilidades artísticas y un talento especial para el dibujo de retratos. Este año participó en Miss Earth Chile 2025, donde llegó al Top 7 y obtuvo el título de Miss Ecoturismo.

Paulina cree firmemente en su capacidad personal de transformar el dolor en fuerza y amor. En su hogar aprendió que la humildad y la empatía son más importantes que la apariencia. Es vegana y practica senderismo. Le encanta el valle de Curacaví, porque dice que allí aprendió a valorar la simpleza. Ama las Fiestas Patrias y le gusta disfrazarse en Halloween para salir regalar dulces a los niños. Tiene 5 perros y 3 gatos, que son su fuente diaria de alegría. Uno de sus mayores desafíos es promover el amor propio y el bienestar emocional.

Sueña con crear una fundación que combine la salud mental, la educación ambiental y la conexión con la naturaleza, tres pilares que considera esenciales para el bienestar humano.

También le conmueve mucho el abandono de animales. Los ama tanto, que incluso ha convivido con más de 22 perros. Por eso también le interesa promover la tenencia responsable de mascotas.

Paulina sueña con representar a Chile en Miss Mundo y utilizar su voz para inspirar a los demás, desde la empatía y la conciencia social. Quiere demostrar que la belleza puede ser una valiosa herramienta de transformación.