Carla Gutiérrez - Chilevisión

Carla Gutiérrez, con 22 años, representa a Maipú en Miss Mundo Chile 2025, combinando juventud, determinación y una profunda vocación por ayudar a los demás. Estudiante de Psicología, técnico en Cosmetología y estilista unisex, Carla ha sabido transformar su pasión por el bienestar integral en una forma de vida. Además, comparte sus conocimientos como profesora de maquillaje en una academia de modelaje, donde inspira a otras jóvenes a descubrir su propia belleza y confianza.

Apasionada del voleibol, deporte que practica hace más de seis años, Carla se define como una mujer alegre, curiosa y perseverante, cualidades que la acompañan desde una infancia llena de cambios y aprendizajes, marcada por su paso por distintas ciudades e incluso un año viviendo en Lima, Perú. Su familia es su gran pilar: es la menor entre sus hermanas y mantiene un fuerte vínculo con sus padres, quienes le inculcaron el valor del autocuidado y la independencia.

Su sueño es abrir un centro psicológico dedicado a promover la salud mental y la prevención del suicidio, una causa que la moviliza profundamente. “Chile es uno de los países con mayor tasa de suicidios; me gustaría contribuir a cambiar esa realidad, promoviendo el autocuidado emocional y el bienestar psicológico”, señala con convicción.

En su paso por el certamen, Carla busca representar a su país con orgullo y sensibilidad. “Ser embajadora de Chile en Miss Mundo sería un honor inmenso; quiero llevar la voz de quienes no son escuchados y demostrar que la belleza también está en la empatía, el servicio y la fortaleza interior”.