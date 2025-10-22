Fernanda Mahla - Chilevisión

Fernanda Mahla tiene 24 años y está terminando sus estudios de medicina en la Universidad Católica. Una vocación que combina perfectamente con el modelaje. Por su versatilidad de intereses le gusta compararse con una caja de sorpresas. Dice ser auténtica y una mezcla entre lo extrovertido y lo elegante. Habla inglés y le gusta la música en italiano.

Es licenciada en Medicina y se prepara para iniciar su internado en 2026. Le apasionan la oncología, los cuidados paliativos y la pediatría. El deporte siempre fue importante en su vida: desde niña era hiperlaxa y al tener más flexibilidad practicó patinaje, gimnasia olímpica y vóleibol, incluso entrenó en el CAR.

La vida de Fernanda ha estado marcada por la resiliencia. En 2018 perdió a su mejor amiga, víctima de femicidio y esa tragedia transformó profundamente su visión del mundo. De su papá aprendió a trabajar duro y con constancia. Él es budista y esa creencia a Fernanda le ha servido mucho para enfrentar los desafíos diarios con una mirada distinta. Otro de sus talentos es el canto: ganó festivales de la voz en el colegio y en 2020 fue seleccionada para el programa “Rojo”, pero no se llevó a cabo por la pandemia. Es Pescetariana: sólo come peces, ningún tipo de carnes rojas ni pollo. Participó el año pasado en Miss Mundo Santiago, donde se hizo amiga de Antonia Casanova y Scarlett Gálvez.

Gracias a la medicina Fernanda ha empatizado con niños, adultos mayores y pacientes con cáncer. Actualmente está a punto de ingresar a un proyecto social sobre el Trastorno de Estrés Postraumático y sus secuelas no sólo físicas, sino también en la visión de la realidad.

Si pudiera cenar con cualquier persona chilena, elegiría a Felipe Camiroaga. Lo considera un hombre carismático, empático y con un corazón enorme, que dejó una huella imborrable en el país. Para ella, su legado trasciende en el tiempo no solo por su talento, sino por la humanidad y sensibilidad que transmitía en cada gesto. En esa cena, le preguntaría si, pudiendo evitar aquel vuelo, lo habría hecho; si sentía que ya había cumplido su propósito en este mundo o si, en ese momento, se consideraba una persona plenamente realizada.

Quiere ser la nueva Miss Mundo Chile para dejar muy en alto nuestro país y demostrar que Chile no es un punto más en el mapa, sino una tierra llena de propósito e historia con un corazón y solidaridad como ningún otro.