Ivette Vilches - Chilevisión

Algo le pasó a Ivette Vilches la primera vez que participó en un concurso de belleza: fue hace 10 años en Villa Alemana y ganó. Desde entonces, ha concursado en diversos certámenes para aprender y evolucionar. Y es así como a sus 26 años, cree estar lista para dar lo mejor de sí y con más alegría que nunca como candidata a Miss Mundo Chile.

Es psicóloga de la Universidad de Playa Ancha. Su vocación como profesional de la salud mental surgió tras la terapia que le permitió recuperarse del bullying que sufrió en el colegio. Paralelamente a sus estudios universitarios hizo varios cursos de esteticista y también es modelo. Habla inglés y está aprendiendo Hangul, el alfabeto coreano. Hace 2 meses viajó a Corea del Sur para mejorar su pronunciación de dicho idioma.

Ivette es hija única en una familia de músicos. Por eso disfruta cantar y la danza. Desde pequeña practicó ballet en el Conservatorio de Viña del Mar y le apasiona subir al escenario. Es creativa y detallista. También pinta y diseña ropa. Le gusta entrenar en el gimnasio o en su casa y es buena nadadora. Valora mucho la tradición de la once siempre vigente en su casa, para compartir y reír. Adoptó 2 perritas: Mamba y Coco, sus fieles compañeras.

Le preocupa el escaso acceso a la salud mental que tienen en Chile las personas que viven en contextos vulnerables y cree que es de vital importancia abrir espacios gratuitos en las comunidades que más los necesitan y donde no hay recursos.

A Ivette tener la posibilidad en convertirse en la nueva Miss Mundo Chile la emociona. Sabe que ser la próxima reina exige profesionalismo y compromiso humanitario. Por su experiencia en proyectos vinculados al empoderamiento femenino y la promoción de espacios saludables, está segura de que cuando se quiere generar un cambio, se puede, y Miss Mundo da la oportunidad de trabajar por causas que valen la pena.