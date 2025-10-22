Andrea Ortiz - Chilevisión

Representando a Lampa, Andrea combina autenticidad, vocación y empatía. Periodista y futura kinesióloga, busca inspirar desde el esfuerzo, la sensibilidad y el compromiso con las causas sociales que marcan su propósito de vida.
Andrea Ortiz de 25 años le gusta ser muy auténtica y tener objetivos claros. Le encanta el Anime y es la primera vez que participa en un concurso de belleza. A diferencia de otros certámenes, la motivó el trasfondo social que tiene Miss Mundo.
Es periodista, pero encontró su verdadera pasión en la kinesiología y se puso a estudiar con mucho esfuerzo. Actualmente está en tercer año de su segunda carrera. Habla inglés y un poco de japonés. Jugó 4 años básquetbol en universidades y clubes, ahora practica en forma recreativa.
Tuvo una infancia mágica y hasta hoy es la regalona de la familia. En casa sus papás tiene 4 perros de mascota, pero también una gallina que se llama “Marcianeke”. Toca violín y guitarra y pinta con acuarela. Le gustan mucho sus clases de baile y de preferencia la música tranquila, aunque no puede resistirse al reguetón de don Omar y a las canciones de Rosalía.
Su sueño de vida es titularse de kinesióloga y atender gratis a las personas que necesitan una atención integral. También le gustaría fomentar una vejez digna a través del deporte. Pero hay un tema que la aflige mucho y que le gustaría que hubiese mayor conciencia en Chile: la situación de niños y adolescentes abandonados en hogares de menores.
Andrea quiere ser la nueva Miss Mundo Chile para mostrar en cada rincón del planeta los valores que tanto unen a los chilenos: “Ante tantas adversidades hemos salido adelante…significa que hemos sido resilientes y unidos”.
Desde Chillán, Valentina Silva quiere convertirse en la próxima Miss Mundo Chile para ser la voz de muchas mujeres. Es periodista y trabaja combinando su carrera con su pasión por la comunicación y la gestión social.
Desde La Serena, Tamara Padilla rompe estereotipos a diario. Sueña con seguir estudios en mecánica automotriz y representar diversidad y la autenticidad de la mujer chilena.
Representando a Valparaíso, Renata Arriagada, de 25 años, se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana. Tiene una importante faceta artística y quiere dejar un mensaje de seguridad, constancia y empatía.