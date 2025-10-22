Andrea Ortiz - Chilevisión

Andrea Ortiz de 25 años le gusta ser muy auténtica y tener objetivos claros. Le encanta el Anime y es la primera vez que participa en un concurso de belleza. A diferencia de otros certámenes, la motivó el trasfondo social que tiene Miss Mundo.

Es periodista, pero encontró su verdadera pasión en la kinesiología y se puso a estudiar con mucho esfuerzo. Actualmente está en tercer año de su segunda carrera. Habla inglés y un poco de japonés. Jugó 4 años básquetbol en universidades y clubes, ahora practica en forma recreativa.

Tuvo una infancia mágica y hasta hoy es la regalona de la familia. En casa sus papás tiene 4 perros de mascota, pero también una gallina que se llama “Marcianeke”. Toca violín y guitarra y pinta con acuarela. Le gustan mucho sus clases de baile y de preferencia la música tranquila, aunque no puede resistirse al reguetón de don Omar y a las canciones de Rosalía.

Su sueño de vida es titularse de kinesióloga y atender gratis a las personas que necesitan una atención integral. También le gustaría fomentar una vejez digna a través del deporte. Pero hay un tema que la aflige mucho y que le gustaría que hubiese mayor conciencia en Chile: la situación de niños y adolescentes abandonados en hogares de menores.

Andrea quiere ser la nueva Miss Mundo Chile para mostrar en cada rincón del planeta los valores que tanto unen a los chilenos: “Ante tantas adversidades hemos salido adelante…significa que hemos sido resilientes y unidos”.