Miss Mundo Chile 2025: ¿Cómo votar por tu candidata favorita? - Chilevisión

Este 2 y 9 de noviembre se llevarán a cabo la semifinal y final de Miss Mundo Chile 2025 a través de Chilevisión. Un certamen al cual postulan 25 candidatas que buscan representar al país.

Miss Mundo Chile por Chilevisión

Chilevisión transmitirá en vivo ambas instancias y mostrará las pruebas claves a las que se han enfrentado sus postulantes en su camino hacia la corona.

Dentro de esos desafíos, están la prueba de talento, una deportiva y una acción social, entre otras.

¿Cómo votar?

Para entregar tus votos a tu candidata favorita, puedes optar por alguna de las dos opciones que te detallamos a continuación:

Sitio web

Ingresa al sitio web de chilevision.cl y haz clic en el banner de Miss Mundo. O bien, ingresa a ESTE ENLACE y elige a una de las 25 candidatas.

Mensaje de texto

Por otro lado, también se puede enviar un SMS a través de tu celular, el cual tiene un costo adicional.

El mensaje debe contener sólo el nombre de la comuna que representa la candidata (en mayúsculas) y debe ser enviado al 4490.