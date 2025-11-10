¿Quién es Ignacia Fernández? Conoce a la ganadora de Miss Mundo Chile 2025 - Chilevisión

Este domingo se llevó a cabo la final del Miss Mundo Chile 2025, certamen que definió a la representante de la comuna de Las Condes como la flamante ganadora. Hablamos de Ignacia Fernández.

La joven de 27 años se quedó con la corona y con un anillo de diamantes avaluado en $12 millones como premio.

Además, tendrá la misión de representar a nuestro país en el Miss Mundo que se desarrollará el próximo 2026.

¿Quién es Ignacia Fernández?

La modelo es líder y vocalista de Decessus, una banda de death metal progresivo.

Durante las pruebas de talento, Ignacia impactó tanto al jurado como al público con su gran habilidad vocal, rompiendo los esquemas y uniendo dos mundos que parecieran tan opuestos.

De hecho, su performance causó tal furor que se volvió viral en redes sociales, logrando incluso que grandes figuras internacionales de la música destacaron su talento, tales como Ellie Goulding, Amy Lee, Rita Ora, Rei Ami, entre otros.

Ignacia Fernández es la menor de dos hermanas y valora mucho el apoyo de sus padres. Creció rodeada de mascotas, por lo que La causa que más toca el corazón de Ignacia es educar sobre la tenencia responsable de mascotas y trabajar para erradicar el abandono.